Страсбург, Франция, 5 июля, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Немецкий Бундестаг и другие национальные парламенты Евросоюза должны будут одобрить договор о свободной торговле с Канадой (CETA), передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кукрыниксы. Скандал на Общем рынке. 1964

Европейская комиссия пришла к выводу, что договор ЕС и Канады не может быть заключен как наднациональное соглашение, т. е. без участия парламентов стран-членов ЕС.

Согласившись с участием национальных парламентов, Еврокомиссия, по словам комиссар ЕС по торговле Сесилии Мальмстрём, пытается избежать задержек. В противном случае исполнительный институт Евросоюза натолкнулся бы на блокаду стран-членов, объяснила она.

Ранее ИА REGNUM передавало, что Еврокомиссия пыталась отстранить законодательные органы ЕС от ратификации CETA. Предложение Брюсселя вызвало критику правительств и парламентов стран ЕС. В частности, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил, что если парламенты стран ЕС не будут участвовать в ратификации соглашения с Канадой, то такое решение «похоронит» аналогичный договор с США.