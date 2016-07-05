Еврокомиссия прогнулась перед парламентами ЕС ради договора с Канадой
Страсбург, Франция, 5 июля, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Немецкий Бундестаг и другие национальные парламенты Евросоюза должны будут одобрить договор о свободной торговле с Канадой (CETA), передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Европейская комиссия пришла к выводу, что договор ЕС и Канады не может быть заключен как наднациональное соглашение,
Согласившись с участием национальных парламентов, Еврокомиссия, по словам комиссар ЕС по торговле Сесилии Мальмстрём, пытается избежать задержек. В противном случае исполнительный институт Евросоюза натолкнулся бы на блокаду стран-членов, объяснила она.
Ранее ИА REGNUM передавало, что Еврокомиссия пыталась отстранить законодательные органы ЕС от ратификации CETA. Предложение Брюсселя вызвало критику правительств и парламентов стран ЕС. В частности, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил, что если парламенты стран ЕС не будут участвовать в ратификации соглашения с Канадой, то такое решение «похоронит» аналогичный договор с США.