Великий Новгород, 5 июля, 2016, 21:41 — ИА Регнум. В Новгородской области вынесен приговор 28-летней жительнице Солецкого района, которая признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью своему грудному младенцу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области, женщина обвинялась по п. «б» ч.2 ст.111 УК РФ.

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В суде было установлено, что вечером 2 января 2016 года в городе Сольцы Новгородской области обвиняемая взяла за ноги своего полуторамесячного сына, перевернула его в воздухе головой вниз и бросила ребёнка на пол. В результате падения мальчику была причинена тяжёлая черепно-мозговая травма — ушиб головного мозга тяжёлой степени.

В рамках расследования уголовного дела следователем было установлено, что в этот день ребёнок сильно плакал и мешал матери.

Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.