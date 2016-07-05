Дамаск, 5 июля, 2016, 21:37 — ИА Регнум.



Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Господин посол, каковы, на Ваш взгляд, результаты военной операции России в Сирии?

Результаты — колоссальные, особенно в сравнении с отсутствием положительных итогов действий антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами, которая включает около 60 стран и действует уже год. Всему миру стало ясно, что американцы не хотят противостоять ИГИЛ (запрещено в РФ. — Ред.), а используют его в своих целях.

Присоединение ВКС России к антитеррористическим действиям сирийской армии дало новый импульс сирийскому народу для борьбы и вдохновило его. Поэтому я хотел бы воспользоваться случаем и выразить благодарность российскому руководству во главе с президентом Владимиром Путиным. Сирийцы не забудут поддержки России.

Благодаря присоединению российских Воздушно-космических сил к борьбе с терроризмом в Сирии уничтожено, по нашим данным, около 40% инфраструктуры ИГ, ликвидировано множество террористов. Важный итог также в том, что многие экстремисты добровольно сложили оружие и сдались.

Открытая граница с Турцией на севере страны — нерешенная проблема?

Чтобы противостоять терроризму, мировой общественности, международным организациям необходимо иметь политическую волю и мобилизовать свои усилия, одних заявлений недостаточно. Терроризм не знает границ, экстремисты передвигаются без паспортов, свободно переходят границы государств и могут оказаться в любой стране.

Международным игрокам, которые осуществляют антитеррористические операции в Сирии, необходимо оказать давление на те страны региона, которые превратились в плацдарм для боевиков, в первую очередь речь идет о Турции. Турция, с территории которой боевики проникают в Сирию, должна закрыть свои границы. С Турцией у нас самая большая граница, ее протяженность — более 900 километров, и когда она открывает ее для проникновения террористов на сирийскую территорию, то вводит в заблуждение международное сообщество и занимается политикой двойных стандартов.

Как Дамаск оценивает перспективу создания курдской автономии?

Наше правительство делает все возможное для того, чтобы сохранить единство и территориальную целостность страны. Сирийское руководство решает две главные задачи: первая — это противостояние терроризму до конца, вторая — это политическое урегулирование в стране.

Говоря о политическом урегулировании, мы опираемся на основополагающие принципы — сохранение единства народа, сохранение целостности и сохранение суверенитета страны. Наша правительство дорого заплатило за это, как и каждая сирийская семья.

Конституция Сирийской Арабской Республики не предусматривает федерализм или автономию. Поэтому заявления о создании любой автономии нелегитимны. Даже если бы речь и зашла об этом, вопрос должен решаться в самой стране, а не на страницах СМИ или посредством заявлений отдельных региональных сил. Конституция принадлежит народу, и любая поправка в Конституцию страны требует общенационального диалога. Кроме того, в отличие от многих других государств, в Сирии нет этнических групп, которые компактно проживали бы в каких-либо определенных районах.

Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве может стартовать в начале июля этого года, насколько возможно достижение конкретных результатов на этот раз?

Сирия движется в сторону политического урегулирования, решения вопросов путем межсирийского диалога и без вмешательства извне. При этом руководство страны откликается на все международные политические инициативы. Но когда мы видим, как некоторые международные и региональные игроки вмешиваются в процесс урегулирования, а одна оппозиционная сторона претендует на то, чтобы представлять все политические оппозиционные силы страны, начинаются трудности. Катар, Саудовская Аравия и Турция, а также Иордания препятствуют политическому урегулированию. Все эти страны находятся в орбите США. Если эти государства оставят сирийцев в покое, если они дадут им возможность провести свои переговоры без вмешательства извне, мы в течение ближайшего времени сможем договориться.

Политика Саудовской Аравии основывается на агрессивности, нарушении суверенитета других стран и вмешательстве в их внутренние дела. Эта агрессивная линия проводится уже пять лет для того, чтобы уничтожить государственность Сирии, что даже не скрывается. Министр иностранных дел Саудовской Аравии открыто говорит об этом и неустанно делает заявления о том, что президенту Сирии и правительству страны нужно уйти либо мирным путем, либо силовым. При этом игнорируется роль сирийского народа, его воля и независимость принятия решений. Само собой, данная позиция препятствует правильному курсу политического урегулирования.

Делегация Сирии на каждом раунде переговоров предлагает конструктивные решения, которые соответствуют Конституции страны, предлагает создание широкой коалиции, которая представляла бы все политические силы, все слои общества в целях единения Сирии, исключения насилия. Правительство поддерживает именно конституционные решения. Вопрос изменения Конституции или разработки новой должен обсуждаться правительством вместе с народом, чтобы сирийцы могли сказать свое слово. Но эти предложения блокируются Саудовской Аравией.

Можно ли убедить все стороны конфликта в том, что перед лицом терроризма всем политическим силам страны необходимо объединиться, о чем говорит Башар Асад?

Это было бы идеально, в сегодняшних условиях необходимо объединиться, чтобы сохранить единство Сирии. С самого начала мы говорили, что готовы вести любой диалог, если он может привести к снижению террористической угрозы и, как следствие, укреплению стабильности в стране.

Но в переговорный процесс активно вмешивается Саудовская Аравия. Именно Саудовская Аравия создала Высший комитет по переговорам, который якобы представляет все оппозиционные силы Сирии, в то время как на самом деле в нем представлена лишь определенная их часть, другие оппозиционные круги просто проигнорированы. Проблема в том, что Саудовская Аравия поддерживает именно ту сирийскую оппозицию, которую она сама и определила. Цель этой оппозиции — отставка нынешнего правительства, она заявляет о невозможности политического урегулирования с нынешней властью. Это грубое нарушение переговорного процесса, так как никаких предварительных условий для переговоров быть, по определению международного сообщества, не должно.

Между тем национальная оппозиция, которая не участвовала в переговорах, была согласна договориться с правительством для сохранения единства страны.

Какова гуманитарная ситуация в стране? Сотни тысяч сирийцев покинули свои дома и двинулись в Европу, Армения приняла более 15 тысяч соотечественников из Сирии.

Беженцы покинули свою страну и свои дома, спасаясь от террористов. Террористы уничтожали людей, лишали их элементарных условий существования. Это одна причина. Вторая, и мы не должны об этом забывать, — это экономическая блокада Сирии, которую осуществляет Запад во главе с США. Экономическая блокада сказалась на жизни каждого сирийца. С нее и началась гуманитарная катастрофа. Таким образом, причин для нее много — терроризм, убийства, уничтожение инфраструктуры, насильственное изгнание людей боевиками, экономическая блокада, когда нет самых необходимых продовольственных продуктов.

Поэтому для того, чтобы начался процесс восстановления страны, необходимо остановить терроризм. Сирийцы заявляют о том, что они все готовы вернуться в страну, как только будут восстановлены, хотя бы частично, безопасность и стабильность. Посольства Сирии в разных странах делают все возможное для того, чтобы оказать поддержку беженцам, но, к сожалению, проблема намного больше, чем наши возможности.

В начале апреля нынешнего года в Нагорном Карабахе возобновились военные действия по вине Азербайджана и при подстрекательстве Турции. Не кажется ли Вам, что Турция стремится дестабилизировать, с одной стороны, ситуацию в Сирии, с другой — в Закавказье?

Турецкое руководство во главе с Эрдоганом проводит провальную политику, которая отражается на соседних государствах. Режим Эрдогана подталкивает другие регионы к дестабилизации. Мы уверены, что «рука» Эрдогана была и во время событий в Нагорном Карабахе для того, чтобы «перемешать» здесь все карты.

Эрдоган не смог осуществить свои планы по созданию буферной зоны на севере Сирии и стал угрожать Европе, обещая открыть двери лагерей для беженцев, находящихся на территории Турции.

Позиция режима Эрдогана наихудшая, он стремится таким образом возродить Османскую империю. Посмотрите, что происходило в районе города Кесаб в Сирии, где проживает большинство армян, террористы хотели или уничтожить армян физически, или изгнать их со своих мест еще раз. Мы в начале нашей беседы говорили о том, что режим в Турции играет в сирийском вопросе роковую роль. К сожалению, только сейчас мировая общественность смогла убедиться в этом.

Как Вы оцениваете недавнее выступление в Пальмире российских музыкантов — оркестра Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым?

Концерт в Пальмире, который организовали совместно министерства культуры Российской Федерации и Сирии, был прекрасным и имел большое значение не только для наших двух стран, но и для всего мира, так как продемонстрировал победы российских друзей в этом историческом городе. И, конечно, этот концерт олицетворял тесное сотрудничество между нашими странами, народами и армиями.

Эта акция показала всему миру, что российская армия в Сирии не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы защищать ее народ, культуру, историю. Этот концерт стал полной неожиданностью для американцев, и они намерены предпринять нечто подобное, заявляя, что через некоторое время освободят древний город Ракка. Но все знают, что американцы никогда не освобождают, они колонизируют другие страны.

Какие страны, на Ваш взгляд, являются сегодня дружественными для Сирии?

У нас много друзей, список настолько длинный, что всех перечислить невозможно. Наши главные союзники — Россия, Иран, Армения, могу также назвать многие государства Латинской Америки, Китай.

Все народы, которые хотят мира и стабильности, — друзья Сирии.

Удастся ли Сирии сохранить единое государство и победить терроризм?

Президент Сирии его превосходительство Башар Асад сказал: «Чтобы выйти из кризиса, необходимо двигаться двумя треками». Первое — политическое урегулирование, в котором участвуют сами сирийцы и под руководством самих сирийцев, без вмешательства извне. Второе — продолжение противостояния терроризму до конца. Мы работаем и будем работать по этой программе, чего бы это нам ни стоило.

Беседу вел Григорий Анисонян

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM