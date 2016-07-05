Санкт-Петербург, 5 июля, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Санкт-петербургский клуб «Зенит» решил перевести игрока сборной России Александра Кокорина во вторую команду и наложить на него штраф после того, как в сети интернет появилась видеозапись с вечеринкой в одном из клубов Монте-Карло (Монако), где Кокорин и другой игрок сборной Павел Мамаев распивают спиртное и курят кальян, и это во время чемпионата Европы текущего года. Об этом сегодня, 5 июля, заявил генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

fc-zenit.ru Александр Кокорин

Он отметил, что в «Зените» крайне разочарованы инцидентом с участием Кокорина. «К сожалению, российские футболисты часто попадают в скандальные ситуации из-за отсутствия чувства меры и культуры поведения в публичных местах», — сказал Митрофанов.

Гендиректор подчеркнул, что «Зенит» инициировал собственное расследование в отношении нападающего Кокорина. Было решено перевести в «Зенит-2» с учетом репарационного ущерба, нанесенного поведением Кокорина российскому футболу.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Кокорин и Мамаев развлекаются в ночном клубе в Монте-Карло во время чемпионата Европы текущего года. Футболисты пьют шампанское и курят кальян, а в заведении играет гимн России. СМИ сообщили, что спортсмены решили угостить всех присутствовавших на вечеринке гостей элитных шампанским на общую сумму 250 тысяч евро.

В России поведение футболистов вызвало широкий общественный резонанс. Дело в том, что российская сборная на Евро-2016 выступала очень плохо. На групповом этапе сборная России смогла набрать лишь одно очко, сыграв в ничью с Англией. Два других матча российские футболисты проиграли и вылетели с Евро-2016. Теперь становится понятно, почему российские футболисты так медленно бегали по полю, и чем они занимались между матчами.