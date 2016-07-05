Гиресун, Турция, 5 июля, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Шесть человек погибли при крушении турецкого военного вертолета с 15 пассажирами на борту, в том числе офицерами, передает Reuters. Летательный аппарат разбился в черноморском побережье на северо-востоке Турции, сообщает телекомпания CNN Turk.

Alan Wilson Вертолёт модели Sikorsky S-70 Blackhawk

Авария, которая произошла в гористой местности провинции Гиресун, скорее всего, вызвана плохими погодными условиями, заявил журналистам премьер-министр Бинали Йылдырым.

Военные источники заявили, что 15-ю пассажирами на борту были восемь военнослужащих и их родственников. Они говорят, что вскоре будет сделано заявление ВС Турции. Личность жертв инцидента пока не установлена.

Вертолет модели S-70 Sikorsky разбился около 5:30 часов вечера по местному времени в районе Алукра провинции Гиресун. На место отправлена команда спасателей и кареты скорой помощи.