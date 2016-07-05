Воронеж, 5 июля, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Специализированный пункт управления на базе самолета Ил-96−400, который воронежский авиазавод строит по заказу Минобороны России, планируется сдать уже в этом году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе военного ведомства по итогам визита на воронежский авиазавод заместителя министра обороны РФ Юрия Бориса.

Минобороны.рф Замминистра обороны РФ Юрий Борисов посетил ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»

Юрий Борисов ознакомился с ходом производства самолетов Ил-96 и Ан-148 в рамках заключенных госконтрактов с Минобороны, а также осмотрел производственные стапели, подготовленные для строительства самолетов Ил-112В.

«В этом году предприятие нам сдает специализированный пункт управления на базе самолета Ил-96−400. По планам идет реализация контракта по самолетам Ан-148», — сказал Юрий Борисов.

На совещании, которое позже состоялось на предприятии, обсуждался также вопрос подготовки к производству легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. «Самолет новый, он пока в опытно-конструкторской работе. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего его первый полет должен состояться не позднее июля 2017 года», — заявил замглавы военного ведомства. Он отметил, что проект находится на особом контроле.

Справка ИА REGNUM. ОАО «ВАСО» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Выпускает широкофюзеляжные лайнеры Ил-96−300, Ил-96−400, ближнемагистральные самолеты Ан-148. В рамках кооперации ВАСО изготавливает узлы и агрегаты для отечественного самолета Sukhoi SuperJet 100, европейского концерна Airbus, Ан-148 украинской сборки, Ил-76МД-90А.

Ан-148 — ближнемагистральный региональный самолет, разработанный в АНТК им. О.К. Антонова (Украина), создается в кооперации с украинским предприятием. Способен перевозить до 85 пассажиров. Первый серийный самолет поднят в небо с аэродрома ВАСО в первый испытательный полет 19 июля 2009 года.

Ил-96−300 — дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет. В 1992 году получил межгосударственный сертификат летной годности Госавиарегистра (No 22−96−300 АР МАК) на право пассажирских перевозок, что сделало возможным выполнение беспересадочных перелетов на трассах, связывающих Россию с Америкой, Ближним и Дальним Востоком, странами южного полушария. Первый рейс Ил-96−300 состоялся 14 июля 1993 года.