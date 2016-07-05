Минск, 5 июля, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 5 июля провёл встречи с послом ФРГ в Минске Петером Деттмаром и послом Литвы Эвалдасом Игнатавичюсом. Об этом сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mfa.gov.by Владимир Макей и Эвалдас Игнатавичюс. Минск, 5 июля 2016 года

Как сообщается, в ходе встречи белорусского министра с германским дипломатом обсуждались «актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также перспективы взаимодействия по линии Беларусь-ЕС».

На встрече с послом Литвы, которая состоялась по случаю завершения его миссии, также обсуждался «диалог по линии Беларусь — ЕС». Кроме этого, стороны рассмотрели «комплекс вопросов, связанных с актуальным состоянием и перспективами развития белорусско-литовских отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года Евросоюз резко сократил санкции в отношении Белоруссии в качестве поощрения официального Минска за так называемый «разворот на Запад». Из санкционного списка были исключены Александр Лукашенко и десятки белорусских чиновников разного уровня, «силовиков» и пропагандистов, а также несколько госпредприятий. С тех пор не только членам семей фигурантов списков, но и им самим разрешено въезжать на территорию Европейского союза.