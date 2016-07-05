Киев, 5 июля, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Министерство экономического развития и торговли Украины призвало правительство Казахстана совместно требовать от Российской Федерации отмены ограничений на транзит украинских товаров. Об этом 5 июля говорится в сообщении ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Кубив (первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив — прим. ИА REGNUM) и Мыкольская (заместитель министра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Микольская — прим. ИА REGNUM) призвали Казахстан требовать от РФ отмены ограничений на транзит украинских товаров», — говорится в сообщении министерства по итогам встречи украинских чиновников с послом Казахстана Саматом Ордабаевым.

В то же время, по данным Микольской, сегодня на российской границе задержаны 43 грузовика и 22 вагона с украинскими товарами.

«Оперативная информация: 43 фуры и 22 вагона с украинскими товарами задержаны на российской границе», — сказала чиновник.

Она также заявила, что в 2015 году «необоснованные экономические действия России» привели к сокращению украинского экспорта в Казахстан на 47,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 1 июля дополнительных ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию РФ, а также продлил до конца 2017 года действие продовольственного эмбарго в отношении государств, которые ввели санкции против России. При этом экономические эксперты оценивают реальные потери Украины от санкций РФ в 15−16 млрд долларов в год, а в киевском правительстве уверяют, что «против торговой войны» с РФ.

В свою очередь, в правительстве Украины заявили, что «ждут когда-то, что было написано в указе президента РФ, будет применено на практике… если вообще будет применено». После этого будут абсолютно симметричные действия украинской стороны в ответ, буквально со следующих суток», — заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.