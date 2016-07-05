Штутгарт, Германия, 5 июля, 2016, 20:48 — ИА Регнум. В правой партии Альтернатива для Германии произошел раскол после разногласий, вызванных обвинениями в антисемитизме в адрес ее члена в ландтаге земли Баден-Вюртемберг — Вольфганга Гедеона, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Символика партии «Альтернатива для Германии»

Председатель АдГ Йорг Мойтен и двенадцать других депутатов покинули фракцию в штутгартском парламенте. Причина решения — конфликт из-за Гедеона, говорит Мойтен.

В новом голосовании о выведении из состава АдГ депутатов не удалось набрать необходимых двух третей голосов. Федеральное правление правой партии поддержало Мойтена, являющегося также вице-председателем Альтернативы для Германии.