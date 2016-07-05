Рязань, 5 июля, 2016, 20:42 — ИА Регнум. В Рязани к 2018 году откроется музей Солженицына и будет отреставрирована гимназия, в которой он проработал пять лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, 5 июля состоялось заседание Оргкомитета по проведению празднования 100-летия со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. В заседании комитета, созданного в соответствии с указом президента, принял участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

Неоднозначная личность

В состав оргкомитета входят представители федеральных и региональных органов государственной власти, учреждений культуры и науки, занимающиеся изучением жизни и творчества Солженицына. В рамках заседания, которое провел заместитель председателя правительства РФ Сергей Приходько, обсуждался ряд вопросов, связанных проведением 100-летнего юбилея писателя в 2018 году. План включает в себя более 80 мероприятий, часть из которых пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, другие — в регионах, в том числе на Северном Кавказе, Крыму, в Подмосковье, Ростове, Рязанской области.

«Я удовлетворена тем, как в Рязанской области движется дело по подготовке к 100-летию А. И. Солженицына, в частности по созданию его музея. Сегодня решен вопрос со зданием, где он будет располагаться, это Дом Салтыкова-Щедрина. Я была в Рязани, встречалась с людьми, которые занимаются созданием музея. Меня очень радует, что работа идет эффективно. У нас хорошо налажены связи с рязанскими организациями сферы культуры, РГУ. Уверена, что музей получится живым и интересным», — сказала президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына.

Комментируя итоги заседания представителям региональных СМИ, губернатор Олег Ковалев отметил, что Рязанская область входит в число регионов РФ, где будет проходить целый комплекс мероприятий, посвященных юбилейной дате. «Подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына ведется при самом широком участии общественности», — подчеркнул он. Создание музея ведется по графику, совместно с Минкультуры РФ. «Дом Салтыкова-Щедрина, где разместится музей, передан в федеральную собственность. Предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации для проведения реконструкции здания и создание дизайн-проекта, с тем, чтобы к 2018 году уже открыть экспозицию», — сказал губернатор. По словам Ковалева, к 2018 году намечено провести реставрацию в рязанской гимназии №2, где в период с 1957 по 1962 годы работал писатель, и создать там мемориальный класс. «Я внес предложение провести следующее заседание Оргкомитета в Рязанской области, и оно было принято. Для региона это большая честь», — заявил губернатор.