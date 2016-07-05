Донецк, 5 июля, 2016, 20:37 — ИА Регнум. На Донетчине подразделения ВСУ за последние сутки 438 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВС ДНР из минометов и САУ. Об этом 5 июля на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

«Противник выпустил 41 152 мм артиллерийский снаряд, 120 мин калибра 120 мм и 227 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, под огонь украинских войск попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Михайловка, Зайцево, Ясиноватая, Васильевка, Жабичево, Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Новоласпа, Коминтерново, Саханка, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы и территория аэропорта).

«При обстреле позиций ДНР ранения получили двое военнослужащих, при обстреле Куйбышевского района Донецка ранены два мирных жителя 1959 и 1986 года рождения. При обстреле Кировского района Донецка получили повреждения два дома по ул. Ушакова, также пробит газопровод — 132 дома остались без газа», — рассказал Басурин.

В военном ведомстве также проинформировали, что разведка ДНР продолжает фиксировать усиление группировки ВСУ.

«В районе населенного пункта Талаковка (13 км от линии соприкосновения) отмечено местонахождение одной РСЗО «Град» и одной 152-мм САУ «Акация». В населенный пункт Новолуганское (5 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие 60 человек из иностранных частных военных компаний. В район Марьинки в зону ответственности 10 огпбр прибыли на усиление артиллерийские подразделения, а также подразделение тяжелых БПЛА, которые способны нести боевую нагрузку. Можно сделать вывод, что «новички» жаждут крови и готовят очередные провокации», — заверяет Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, еще 13 — получили ранения.