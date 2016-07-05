Минобороны ДНР: В ряды ВСУ прибыли новички и они «жаждут крови»
Донецк, 5 июля, 2016, 20:37 — ИА Регнум. На Донетчине подразделения ВСУ за последние сутки 438 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВС ДНР из минометов и САУ. Об этом 5 июля на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Противник выпустил 41 152 мм артиллерийский снаряд, 120 мин калибра 120 мм и 227 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.
По его словам, под огонь украинских войск попали позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Михайловка, Зайцево, Ясиноватая, Васильевка, Жабичево, Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Новоласпа, Коминтерново, Саханка, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы и территория аэропорта).
«При обстреле позиций ДНР ранения получили двое военнослужащих, при обстреле Куйбышевского района Донецка ранены два мирных жителя 1959 и 1986 года рождения. При обстреле Кировского района Донецка получили повреждения два дома по ул. Ушакова, также пробит газопровод — 132 дома остались без газа», — рассказал Басурин.
В военном ведомстве также проинформировали, что разведка ДНР продолжает фиксировать усиление группировки ВСУ.
«В районе населенного пункта Талаковка (13 км от линии соприкосновения) отмечено местонахождение одной РСЗО «Град» и одной 152-мм САУ «Акация». В населенный пункт Новолуганское (5 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие 60 человек из иностранных частных военных компаний. В район Марьинки в зону ответственности 10 огпбр прибыли на усиление артиллерийские подразделения, а также подразделение тяжелых БПЛА, которые способны нести боевую нагрузку. Можно сделать вывод, что «новички» жаждут крови и готовят очередные провокации», — заверяет Басурин.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за последние сутки в Донбассе в результате боевых действий трое украинских военнослужащих погибли, еще 13 — получили ранения.