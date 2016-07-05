Астана, 5 июля, 2016, 20:35 — ИА Регнум. ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) сегодня, 5 июля, объявило о принятии окончательного решения о финансировании расширения производственных мощностей Тенгизского месторождения, расположенного в Западном Казахстане. Стоимость этого проекта, который компания называет «Проект будущего расширения и Проект управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД)» оценивается в 36,8 млрд долларов США (около 2,3 трлн рублей). Получение первой нефти запланировано на 2022 год.

Энгельс Козлов. Вахта начинается (фрагмент). 1973-1975

«На ПБР будет использоваться технология закачки сырого газа, успешно разработанная и испытанная на предыдущем проекте расширения производственных мощностей ТШО в 2008 году, благодаря чему производственные мощности по добыче сырой нефти на Тенгизском месторождении увеличатся примерно на 12 млн тонн в год или 260 тысяч баррелей в сутки, и составят около 39 млн тонн в год или 850 тысяч баррелей в сутки. В период максимальной добычи данный показатель превысит 900 тысяч баррелей в сутки», — говорится в сообщении товарищества.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил в свою очередь, что «мы приветствуем решение партнеров ТШО и надеемся на дальнейшее сотрудничество в целях успешной реализации проекта».

Товарищество информирует, что на пике строительства в рамках проекта будет создано порядка 20 тысяч рабочих мест.

Также ТШО обращает внимание, что в проекте будет обеспечено казахстанское содержание.

«ТШО привлекает казахстанские предприятия на ПБР для выполнения работ по проектированию, закупкам и изготовлению модулей. К настоящему времени более 1 600 казахстанских компаний прошли через процедуру предварительного отбора. Начиная с 1993 года ТШО приобрел казахстанских товаров и услуг на сумму более 20,8 миллиардов долларов США (1,3 трлн рублей)», — приводит цифры товарищество.

Напомним, ТОО «Тенгизшевройл» было образовано в апреле 1993 года между правительством Республики Казахстан и корпорацией «Шеврон». В настоящее время в число партнеров входят: «Шеврон Оверсиз Компани» — 50%, АО «НК КазМунайГаз» — 20%, «ЭксонМобил Казахстан Венчурз Инк.» — 25% и «ЛУКАРКО Б.В.» — 5%.

Добавим, в казахстанских СМИ инвестируемые 37 млрд долларов назвали «самым весомым среди подарков, которые компании, трудовые коллективы и роженицы приготовили ко Дню Астаны». О роженицах поясним, что вчера, 4 июля, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о рождении в столице миллионной жительницы, что, соответственно, позволило Астане получить статус города-миллионника.