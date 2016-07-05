Тегеран, 5 июля, 2016, 20:30 — ИА Регнум. 5 июня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Генерального штаба Мохаммада Багери. На церемонии присутствовал высший генералитет вооруженных сил и Корпуса стражей исламской революции.

tasnimnews.com

В первом публичном выступлении Багери обозначил приоритет своей работы. «На первом месте для меня стоят задачи, поставленные верховным главнокомандующим Али Хаменеи. Это повышение боеготовности вооруженных сил, рост военной мощи для противодействия любым угрозам. Особое внимание будет уделено укреплению сил сопротивления «Басидж», — приводит слова генерала агентство Tasnim News.

Генерал заявил о готовности отстаивать национальные интересы в «Персидском и Оманском заливах, Ормузском проливе и северной части Индийского океана». Новый глава Генштаба добавил, что «в приграничные районах, в провинциях на северо-западе и юго-востоке Ирана ситуация находится под контролем, обеспечены все меры безопасности».

Багери поблагодарил своего предшественника за проделанную работу в течении. «За 27 лет, проведенных во главе Генштаба, генерал Фирузабади показал себя опытным, трудолюбивым и искренним человеком. Ему удалось поднять работу Генерального штаба на серьезный уровень. Не зря верховный лидер отметил, что Генштаб показывает высокую эффективность и стал мощной структурой», — цитирует выступление Багери Tasnim News.

На собрании стало известно о перестановках в руководстве Генштаба. Рахбар издал три указа о рокировке в военном ведомстве. Новым заместителем начальника Генштаба назначен генерал Абдулрахим Мусави, сменив на этой должности Голям Али Рашида. Генерал Рашид перешел на службу командира центральной базы Генерального штаба «Хатам аль-Абния», которая считается высшим командным центром военных операций Ирана. Отсюда ведется контроль за деятельностью армии и КСИР. Последним указом на должность замначальника Генштаба назначен генерал Али Абдоллахи.

28 июня был опубликован указ верховного лидера Ирана Али Хаменеи о назначении генерала Багери на должность главы Генерального штаба. В указе рахбар призвал нового главу «активизировать усилия по повышению обороноспособности вооруженных сил и сил сопротивления «Басидж», а также быть готовыми для своевременной реакции на любые угрозы, направленные против Ирана».