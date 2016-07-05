Челябинск, 5 июля, 2016, 20:30 — ИА Регнум. В Челябинской городской думе под планированием территорий подразумевают создание «доступной среды», но четкого понимания того, что стоит за проектом, никто не знает. Однако именно глава челябинского парламента Станислав Мошаров является основным проводником проекта создания агломерации «Большой Челябинск», передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию.». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

«Мы не определили еще до конца, что же мы хотим от агломерации? То есть концепции пока нет. Зато есть схема территориального планирования. Она позиционируется как некий изначально гибкий инструмент, который по мере составления стратегии, плана действий, может корректироваться», — сообщили в пресс-центре Челябинской городской думы.

Планирование территорий предполагает перестройку инфраструктуры на периферии области, которая изменит жизнеустройство жителей территорий, входящих в Челябинскую агломерацию. «Вся идея, задуманная еще Минрегионразвития, представлялась как территория, где людям живется удобнее, где благами территории пользуются все проживающие на ней люди. Они могут воспользоваться услугами и образовательных учреждений, и медицинскими, и социальными, они могут ездить на работу, — это экономика, рабочие места. Тем более агломерация уже существует сама по себе. Люди уже перемещаются, уже работают в других городах, пользуются услугами. Люди будут «подтягиваться» к каким-то инфраструктурным узлам, например, роддом был в одном месте, станет немного в другом. Дороги при этом будут планироваться и строиться на территории уже всей агломерации, а не отдельных муниципалитетов», — считают в гордуме.

«У людей нет никакого понимания, что такое агломерация, и у нас нет никакого понимания. Этот проект условно называется «Светлое будущее», четкого понимания — пока нет. Но есть большое желание. А когда есть желание — все будет! Мы стремимся сделать нашу территорию максимально удобной и комфортной. Не знаю светлое оно будет или не светлое, но оно должно быть удобным. Прежде всего — это «доступная среда». Вообще агломерации — это союз территорий в пределах суточной миграции. То есть, если человек в течение суток спланировал и совершил перемещение туда-обратно, значит он живет в рамках агломерации. И значит нужно создать для человека все условия для проезда», — пояснил источник в городской думе Челябинска.

Никакой работы по информационному просвещению населения не проводилось, но «поговорить» с людьми и рассказать им о проекте власти планируют посредством обучения. Так, 26−27 мая 2016 года начал работу первый молодежный университет развития агломераций «Современный город». Состоялись семинары, на которых молодых людей знакомили с основами управлению и бизнес-планированию применительно к новому территориальному планированию в Челябинской области.

Напомним, создание агломерации на Южном Урале выражается в проекте «Большой Челябинск». Структура, продвигающая агломерации, — «Союз российский городов», возглавляет которую Станислав Мошаров, председатель Челябинской городской думы.

В октябре 2015 года в Челябинске была учреждена «Ассоциация «Координационный совет муниципальных образований Челябинской агломерации», которая должна была заняться разработкой стратегией развития Челябинской агломерации.

В отношении агломерации как проекта высказывались высокопоставленные уральские руководители. Так Борис Дубровский предложил создать агломерацию Челябинска, Екатеринбурга и Уфы. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил создать агломерацию Челябинск — Екатеринбург — Пермь — Тюмень. Высказывались мнения экспертов о создании «уральской гантели»: Екатеринбург — Челябинск, в которую вписывался бы проект строительства высокоскоростной магистрали.

Однако внедрению проекта планирования территорий на Урале оказывали и сопротивление. Так, в 2015 году город Копейск грозился выйти из проекта, протестуя против размещения на территории копейского муниципалитета полигона отходов. Позже депутаты Копейска, утверждая соглашение об агломерации с Челябинском, внесли в устав города пункт о праве наложения вето муниципалитетами членами агломерации на решения органов управления.

Проект агломерации «Большой Челябинск» вызывает у экспертов много вопросов. Специалисты отмечают слабость проекта и отсутствие «Стратегии развития агломерации».