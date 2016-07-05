Калуга, 5 июля, 2016, 20:28 — ИА Регнум. В Калуге проводится доследственная проверка по факту смерти младенца, тело которого обнаружено 4 июля 2016 года в одной из квартир города Калуги.

Pedro Reyna Новорожденный

Как сообщил 5 июля корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СУ СК России по Калужской области Виталий Гудзь, по предварительным данным, смерть ребёнка наступила от механической асфиксии в результате сдавления грудной клетки и живота младенца. По одной из версий следствия, во время сна мать по неосторожности могла придавить младенца.

В настоящее время следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.