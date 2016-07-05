Москва, 5 июля, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко не достоен звезд. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявила председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя сообщения СМИ о замене знаков отличия в вооруженных силах Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Достоинство

«Порошенко звезды поменял на ромбы, а мир на бомбы», — заявила Яровая.

«Звезда — это символ героизма и чести. А Порошенко и не герой, и не защитник Украины. Поэтому, не звезды не соответствуют режиму Порошенко, а он не достоин звёзд», — отметила она.

На Украине изменили внешний вид погон военнослужащих — пятиконечные звезды на них заменят ромбами. «Эта кропотливая работа велась больше года. Весь букет положенного «внимания» со стороны недоброжелателей — интриги, скандалы, сплетни, жалобы. И кропотливая работа группы энтузиастов, — написал в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков.— Сегодня поставлена точка».