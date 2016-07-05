Ереван, 5 июля, 2016, 20:27 — ИА Регнум. 5 июля в Армении — День Конституции. Основной закон страны был принят на референдуме 5 июля 1995 года. Спустя 10 лет, 27 ноября 2005 года, в конституцию страны были внесены изменения на всенародном референдуме, а 6 декабря 2015 года, также на всенародном референдуме, основной закон страны был изменен во второй раз, а в сущности была принята новая конституция, согласно которой президентская форма правления была заменена на парламентскую. По мнению подавляющего большинства экспертов, новая конституция позволит действующему президенту страны Сержу Саргсяну, полномочия которого заканчиваются в 2018 году, остаться у власти после второго президентского срока в качестве премьер-министра или же председателя парламента. Следует также отметить, что конституционный референдум в 2015 году сопровождался массовыми нарушениями и фальсификациями.

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По случаю Дня Конституции, президент Армении Серж Саргсян выступил с поздравительным посланием, в котором, однако отмечает, что «измененный вариант Конституции делает нас, как общество, более свободными и более сильными»

Согласно пресс-службе главы государства, в своем послании Серж Саргсян, в частности, отметил:

«Этот праздник — важный и исторический день в жизни нашей страны и народа. Мы вместе шаг за шагом идем по пути претворения в жизнь целей, закрепленных в Конституции.

Последние Конституционные реформы еще раз подтвердили становление нашего суверенного, демократического, правового и социального государства и подчеркнули тенденции его восходящего и последовательного развития. Измененный вариант Конституции делает нас, как общество, более свободными и более сильными. Одновременно эта новая реальность требует от всех нас ответственного отношения к социальным, правовым и политическим процессам, имеющим место в стране.

Вновь поздравляя с этим большим праздником, желаю, чтобы мы жили и работали в соответствии с духом и буквой нашего основного закона».

Сегодня День Конституции напоминает о себе только нерабочим днём. Без преувеличения можно сказать, что как старая, так и новая конституция в Армении не действуют.

Человек, его достоинство, основные права и свободы до сих пор не являются высшей ценностью в Армении. Государство не обеспечивает защиту основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с принципами и нормами международного права, как того требует 3 статья Конституции.