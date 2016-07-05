Калуга, 5 июля, 2016, 20:25 — ИА Регнум.



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Сегодня, 5 июля, в Одинцовском районе Московской области губернатор Калужской области Анатолий Артамонов принял участие в первом заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, прошедшем под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На заседании, рассматривались меры по ускоренному развитию подотраслей сельского хозяйства, в частности, по развитию новых форм государственно-частного партнерства на базе территориальных кластеров, механизмы инвестирования, а также модернизация тепличных комплексов. Среди основных задач развития отрасли обозначены повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, качества её переработки.

Отмечалось, что в Российской Федерации в 2016 году на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы предусмотрено выделение средств федерального бюджета в размере 215 млрд рублей (в 2015 году — 222 млрд рублей), в том числе субсидии субъектам Российской Федерации — 153,3 млрд рублей. Благодаря мерам государственной поддержки в январе — мае 2016 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,7%.

По информации регионального министерства сельского хозяйства, в Калужской области в первом полугодии 2016 года на государственную поддержку сельского хозяйства области выплачено 1407,7 млн. руб., в т.ч. из областного бюджета — 349,7 млн. руб. и федерального бюджета — 1109,4 млн. руб.

В этот же период объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 8264,4 млн. руб., индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года — 108,0%, в том числе: в сельскохозяйственных организациях — 6979,3 млн. руб. (110,3%), крестьянских (фермерских) хозяйствах — 252,7 млн. руб. (108,4%).