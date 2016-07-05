Калуга, 5 июля, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Музей архитектуры имени Петра Никитина будет открыт в Калуге на территории обновленных Гостиных рядов, сообщает 5 июля корреспондент ИА REGNUM, по со ссылкой на информацию регионального министерства культуры и туризма.

kaluga24.tv На снимке комплекс «Гостиный двор» в Калуге

По данным ведомства, в новом музее будут открыты залы истории градостроительства и архитектурного просвещения, интерактивный макет центра Калуги. В новом музее также будут представлены макеты исторических памятников Калуги и проекты местных архитекторов.

Комплекс «Гостиный двор» (Гостиные ряды) относится к памятникам архитектуры XVIII века и не случайно, музей архитектуры будет носить имя Петра Никитина (1727—1784 гг), при котором был учрежден план Калуги, который до сих пор определяет облик города.