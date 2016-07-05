Милан, Италия, 5 июля, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Совет итальянской области Ломбардия одобрил резолюцию с призывом к правительству республики осудить политику Европейского Союза по вопросу Крыма и потребовать отменить антироссийские санкции. Об этом сегодня, 5 июля, сообщают итальянские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Резолюция была внесена партией «Лига Севера». Таким образом Ломбардия стала третьей областью в Италии после Лигурии и Венето, в которых местные законодатели потребовали признать Крым в составе РФ и отменить антироссийские санкции.

Согласно тексту резолюции председатель областного совета Ломбардии и глава этого региона уполномочены вести активную работу с правительством и парламентом Италии, а также институтами Европейского Союза в целях пересмотра отношений между Евросоюзом из РФ. Также первые лица Ломбардии уполномочены содействовать созданию комитета по сбору подписей для отмены антироссийских санкций.

Также в резолюции содержится обращение к правительству Италии призвать Евросоюз изменить его позицию по вопросу Крыма. Совет Ломбардии требует признать волю, выраженную крымским парламентом и народом на референдуме.