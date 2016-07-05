Милан, Италия, 5 июля, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Ломбардия стала третьим после Венето и Лигурии итальянским регионом, местный законодательный орган которого поднял вопрос о необходимости признания права Крыма на самоопределение и призвал добиваться отмены антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Согласно тексту принятого документа, председатель областного совета и глава региона уполномочены вести активную работу с правительством и парламентом Италии, с институтами Евросоюза в целях пересмотра отношений между ЕС и РФ, а также содействовать созданию комитета по сбору подписей для отмены антироссийских санкций.

Областные советники также призвали правительство Италии «осудить международную политику Евросоюза в отношении Крыма», требуя признать волю, выраженную крымским парламентом и народом на референдуме.