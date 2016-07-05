Тюмень, 5 июля, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Региональные отделения КПРФ и «РОТФронта» определились с кандидатами в Тюменскую облдуму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном избиркоме и в пресс-службе местных коммунистов.

Советский плакат «Я голосую за кандидатов блока коммунистов и беспартийных!». 1947

На конференции окружных отделений КПРФ ХМАО, ЯНАО и Тюменской области разгорелся жаркий спор за первую тройку, которая еще в апреле была согласована с президиумом ЦК КПРФ. По результатам тайного голосования прошел вариант, согласованный с президиумом ЦК КПРФ. В первую шестёрку вошли первый секретарь комитета Тюменского областного отделения КПРФ, депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева, секретарь комитета Тюменского областного отделения КПРФ по молодёжной политике, первый секретарь Тобольского городского отделения КПРФ, депутат Тобольской городской Думы Юрий Юхневич, Иван Левченко, член бюро комитета Тюменского областного отделения КПРФ, депутат Тюменской городской думы Александр Чепик, секретарь комитета Пуровского местного отделения КПРФ Ямало-Ненецкого автономного округа Елизавета Сиротинина, а также член бюро комитета Тюменского областного отделения КПРФ, заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Чертищев.

В список по единому избирательному округу включено 35 человек, из них 31 — члены КПРФ. Список по одномандатным избирательным округам состоит из 24 человек, все округа закрыты, сообщают в партии. По одному одномандатному округу ХМАО и ЯНАО представлены коммунистами Тюменского обкома КПРФ. В течение следующей недели планируется оформить и сдать документы в областную избирательную комиссию.

Тюменское региональное отделение политической партии «Российский Объединённый Трудовой Фронт» сдало докуменсты, согласно которым список возглавил главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» Александр Черепанов. Затем идут временно неработающий Павел Антипов, диспетчер тюменского центра ОВД Филиал «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Михаил Ларионов. Всего в общей части списка 30 кандидатов. избирательный список были включены представители водителей-дальнобойщиков, профсоюза авиадиспетчеров, работники промышленных предприятий, строительства, железной дороги и так далее. По Центральному одномандатному избирательному округу №17 от объединения Тюменского регионального отделения «РОТФронта» выдвинули опять же Александра Черепанова. В Госдуму тюменские «ротфронтовцы» решили не баллотироваться.

«Практически всем партиям, кроме парламентских, чтобы участвовать в выборах депутатов Государственной думы необходимо за 20 дней собрать 230 тыс. подписей по стране, а на выборах депутатов Тюменской областной Думы надо собрать 15 тыс. подписей по Тюменской области. Кроме того, надо заверить у нотариуса подписи всех сборщиков подписей. Что просто нереально сделать за такой короткий срок, — поясняют в партии. — Парламенсткие партии себя от этой тяжелой работы освободили. В таких условиях претендовать на место в Государственной думе просто бессмысленно. Это прекрасно понимают в ЦК РОТ ФРОНТа и ЦК РКРП-КПСС, и потому было принято решение в выборах депутатов Государственной думы не участвовать, а сконцентррировать усилия партии на участие в выборах депутатов законодательных собраний субъектов федерации и органов местного самоуправления городов, районов и сельских поселений. В случае избрания депутата законодательного собрания по партийным спискам в следующих выборах в Государственную думу можно будет участвовать без сбора подписей. Конечно, если законодательство к тому времени не изменится».

Напомним, выборы депутатов региональной думы шестого созыва в Тюменской области назначены на единый день голосования 18 сентября.

Дума Тюменской области состоит из 48 депутатов. 24 депутата избираются по одномандатным округам, 24 — по единому округу от политических партий. Кроме представителей Тюменской области, в него входят представители автономных округов — Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского. В нынешнем составе областной думы пятого созыва 38 представителей ЕР, трое — КПРФ, пятеро — ЛДПР, двое — от партии «Справедливая Россия».