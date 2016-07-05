Лондон, 5 июля, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн и руководители главных банков Великобритании обещают справиться с «экономическим вызовом», с которым сталкивается страна после референдума о выходе из ЕС, передает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Британский выход

Осборн и руководители восьми крупнейших институтов, в том числе председатели HSBC, Королевского банка Шотландии и Barclays, встретились в Лондоне в рамках согласованных усилий с целью успокоить рынки.

Банкиры, похоже, намерены подчеркнуть, что в отличие от финансового кризиса 2008 года в этот раз их вины нет. Кредиторы говорят в своем заявлении, что они согласились «открыть доступ к дополнительному капиталу для поддержки кредитования британского бизнеса и домохозяйств в это трудное время».

Заседание банкиров созвано после того, как управляющий Банка Англии Марк Карни смягчил правила капитала, чтобы позволить кредиторам выдавать больше займов.