Москва, 5 июля, 2016, 19:46 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены поведение футболистов на вечеринке в Монако, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля. «Иначе как скотским поведением назвать это я не могу. За один только гимн нашей страны в кабаке с кальяном во рту и выносом шампанского в приличной компании сразу бы наказали. Это самое мягкое, что я могу сказать», — отметил депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»).

Питер Пауль Рубенс. Вакханалия на острове Андрос. 1635

Удивляет парламентария и реакция футбольных функционеров — «учтем при отборе в сборную». «Да если бы это были два Пеле, их надо выгнать с позором, а уж после результатов Евро и подавно», — считает парламентарий.

«Кстати, в моей Карачаево-Черкесии за эти деньги можно построить детский сад на две группы», — добавил он.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин ранее в Twitter прокомментировал видеозапись вечеринки, в которой приняли участие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев: «Разливать доверили другим. Эти бы точно в бокалы не попали…».

Эта вечерника проходила в Монте-Карло (Монако) на юге Франции, где проходит чемпионат Европы. По данным СМИ, Кокорин и Мамаев угостили всех гостей в ночном клубе Twiga, заказав 500 бутылок шампанского «Арман де Бриньяк» стоимостью € 500 за бутылку. Этот клуб один из самых дорогих на Лазурном берегу.