Стамбул, Турция, 5 июля, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Прокуратура крупнейшего турецкого города Стамбула предъявила обвинения в причастности к организации террористического акта в международном аэропорту Ататюрка 17 арестованным, среди которых 11 — граждане Российской Федерации, а остальные граждане Турции. Об этом сегодня, 5 июля, сообщают местные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Убийцы

Ранее стало известно, обвинения в причастности к теракту в стамбульском аэропорту были предъявлены 13 подозреваемым из 30 арестованных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что среди причастных к теракту есть граждане России, Киргизии и Таджикистана.

Напомним, 28 июня в международном аэропорту Ататюрка прогремели три взрыва. В результате теракта погибли 44 человека, в том числе 19 иностранцев. Ранения получили 239 человек. По предварительным данным за организацией теракта стоит запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».