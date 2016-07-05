Лондон, 5 июля, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Управляющий активами M&G Investments временно приостановил торги акциями в фонде недвижимости, передает Daily Mail. Такие меры связаны с растущей неопределенностью в экономике Великобритании после ее решения покинуть Европейский Союз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Таким образом, M&G присоединился к Aviva Investors и Standard Life в прекращении торговли в своих имущественных фондах в Соединенном королевстве после быстрого роста инвесторов, пытающихся погасить долги.

Компания в своем заявлении сообщила, что «погашение долга инвесторами в фонде заметно выросло из-за высокого уровня неопределенности». Инвестиционные компании прекратили торговлю для защиты других инвесторов, которые намерены остаться в соответствующих фондах.

Банк Англии считает рынок коммерческой недвижимости одним из серьезных рисков для британской экономики.