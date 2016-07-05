Замглавы МИД Белоруссии и посол Турции обсудили двустороннее сотрудничество
Минск, 5 июля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Белоруссии и и посол Турции в Минске Кезбан Нилвана Дарама 5 июля обсудили подготовку заседания Белорусско-Турецкой межправительственной экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на организации девятого заседания Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии, проведение которой запланировано в Минске в июле 2016 года», — говорится в кратком официальном сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, в апреле этого года Александр Лукашенко на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле предложил актуализировать повестку дня белорусско-турецкого сотрудничества, осуществив перезагрузку по ряду конкретных направлений с акцентом на торговле и экономике.
Президентская пресс-служба проинформировал о закрытой встрече Лукашенко и Эрдогана: «Главы государств договорились, что темы, которые обсуждались на нынешней встрече, получат дальнейшее практическое развитие во время предстоящего в мае заседания межправительственной белорусско-турецкой комиссии. Речь шла о перспективах увеличения турецких инвестиций в Белоруссию, более активном взаимодействии в сфере туризма, в том числе путем увеличения интенсивности авиасообщения между странами».
В официальном сообщении было указано, что Эрдоган «подчеркнул, что Белоруссия является островом стабильности в регионе». Президент Турции также подтвердил готовность нанести визит в постсоветскую республику.