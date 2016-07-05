Минск, 5 июля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Белоруссии и и посол Турции в Минске Кезбан Нилвана Дарама 5 июля обсудили подготовку заседания Белорусско-Турецкой межправительственной экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Homoatrox Министерство иностранных дел Белоруссии

«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Особый акцент был сделан на организации девятого заседания Белорусско-Турецкой совместной межправительственной экономической комиссии, проведение которой запланировано в Минске в июле 2016 года», — говорится в кратком официальном сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле этого года Александр Лукашенко на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле предложил актуализировать повестку дня белорусско-турецкого сотрудничества, осуществив перезагрузку по ряду конкретных направлений с акцентом на торговле и экономике.

Президентская пресс-служба проинформировал о закрытой встрече Лукашенко и Эрдогана: «Главы государств договорились, что темы, которые обсуждались на нынешней встрече, получат дальнейшее практическое развитие во время предстоящего в мае заседания межправительственной белорусско-турецкой комиссии. Речь шла о перспективах увеличения турецких инвестиций в Белоруссию, более активном взаимодействии в сфере туризма, в том числе путем увеличения интенсивности авиасообщения между странами».

В официальном сообщении было указано, что Эрдоган «подчеркнул, что Белоруссия является островом стабильности в регионе». Президент Турции также подтвердил готовность нанести визит в постсоветскую республику.