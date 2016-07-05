Ижевск, 5 июля, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Муниципальное казенное предприятие «Горсвет» частично погасило задолженность за потребленную Ижевском электроэнергию, из необходимых 13,3 млн рублей энергетикам перечислили 11,6 млн рублей. Освещение Центральной площади и монумента Дружбы народов будет возобновлено после оплаты текущего потребления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службеУдмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Дарья Антнова ИА REGNUM Долги

Согласно условиям договора, МКП «Горсвет» должно было к 25 июня оплатить 70% потребления электроэнергии за июнь, по состоянию на 4 июля оплачено только 25%. К 10 июля необходимо оплатить 30% потребленной электроэнергии за июль.

«При таком отношении к выполнению договорных обязательств, вполне вероятно, что МКП «Горсвет» опять ввергнет Ижевск во тьму. Понятно, что муниципальное предприятие финансируется из городского бюджета. Фактически, проблема с долгами за уличное освещение — это проблема городской администрации», — пояснил директор по продажам ресурсоснабжающей организации Константин Дзюин. Представитель компании выразил надежду, что совместные усилия Гордумы и администрации Ижевска помогут нормализовать ситуацию.

При этом, по данным энергетиков, без учета потребления за июнь, объем задолженности бюджетных организаций за электроэнергию составил 40,9 млн рублей. Долг предприятий, финансируемых из городского бюджета, составляет 27,9 млн рублей, из бюджетов других муниципальных образований — 28 млн рублей, из бюджета Удмуртии — 1,3 млн рублей, а также из федерального бюджета — 8,8 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала июня текущего года энергетики стали поэтапно отключать свет на улицах Ижевска. Глава города Юрий Тюрин объяснял такую меру необходимостью экономить средства. «У нас введен сейчас режим жесткой экономии. У нас есть ограничения по свету с часу ночи до пяти утра», — сказал Тюрин. Однако он добавил, что в рамках последней сессии Гордумы столицы Удмуртии внесены изменения в бюджет, которые в том числе учитывают расходы на освещение улиц. «Сегодня мы их увеличили, и будем освещать», — заверил градоначальник.