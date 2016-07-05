Красноярский край, 10 февраля, 2003, 15:57 — ИА Регнум. "Енисейское речное пароходство" заключило соглашение с Российским речным регистром о реинновации старых судов. Если говорить проще это означает, что срок эксплуатации старых речных судов будет продлен за счет их переоборудования и модернизации. Проект выгоден не только сторонам, заключившим соглашение, но и Красноярской судоверфи, Красноярскому судоремонтному заводу и даже базе флота в Подтесово. Отметим, что раньше подобное было не возможно из-за несовершенства законодательной базы, но 31 марта этого года вступят в силу новые правила речного регистра позволяющие реконструировать суда на законных основаниях.

Основной упор планируется сделать на переоснащение барж рассчитанных на сухой груз в нефтеналивные баржи. Сегодня они наиболее необходимы и принесут пароходству большую прибыль. К тому же переоборудование старого судна примерно в 2 раза дешевле, чем постройка нового. Специалисты утверждают, что после соответствующей подготовки такие суда можно будет эксплуатировать соблюдая правила безопасности еще около 20 лет.