Глава комитета Госдумы по обороне: 36 высших офицеров Балтфлота отстранены
Москва, 5 июля, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Глава комитета Государственной думы по обороне адмирал Владимир Комоедов (КПРФ) сообщил, что от исполнения служебных обязанностей на Балтийском флоте отстранены 36 высших офицеров. Слова Комоедова приводит сегодня, 5 июля, газета «Известия».
Бывший командующий Черноморским флотом рассказал, что присутствовал на коллегии министерства обороны, где было отстранено все руководство Балтийского флота. «Я присутствовал на этой коллегии министра обороны. И там были такие вещи, которые я прессе не могу сказать. Но всё связано с боевой готовностью», — сказал Комоедов.
Он пояснил, что претензии были не только к боеготовности балтийского флота, но и к тыловым службам, а также были вскрыты некоторые факты мошенничества с продовольствием. Комоедов подчеркнул, что по этому вопросу уже возбуждено уголовное дело и идет расследование.
Также Комоедов детализировал, что под указ президента России об отстранении попали 36 высших офицеров Балтийского флота. С должности были сняты командующий, его начальник штаба (оба не были уволены в запас), начальник оперативного отдела штаба, командир военно-морской базы и ряд других высших офицеров.