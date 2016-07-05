Москва, 5 июля, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Глава комитета Государственной думы по обороне адмирал Владимир Комоедов (КПРФ) сообщил, что от исполнения служебных обязанностей на Балтийском флоте отстранены 36 высших офицеров. Слова Комоедова приводит сегодня, 5 июля, газета «Известия».

Минобороны.рф Матрос Балтийского флота

Бывший командующий Черноморским флотом рассказал, что присутствовал на коллегии министерства обороны, где было отстранено все руководство Балтийского флота. «Я присутствовал на этой коллегии министра обороны. И там были такие вещи, которые я прессе не могу сказать. Но всё связано с боевой готовностью», — сказал Комоедов.

Он пояснил, что претензии были не только к боеготовности балтийского флота, но и к тыловым службам, а также были вскрыты некоторые факты мошенничества с продовольствием. Комоедов подчеркнул, что по этому вопросу уже возбуждено уголовное дело и идет расследование.

Также Комоедов детализировал, что под указ президента России об отстранении попали 36 высших офицеров Балтийского флота. С должности были сняты командующий, его начальник штаба (оба не были уволены в запас), начальник оперативного отдела штаба, командир военно-морской базы и ряд других высших офицеров.