Вена, 5 июля, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Австрии Норберт Хофер говорит, что он был неправильно понят гражданами, думающими, что тот является активным сторонником выхода страны их Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

В интервью Associated Press Хофер выразил надежду на то, что выхода Австрии из блока не произойдет. Существование вне ЕС «было бы крайне трудным (для) Австрии», заметил он.

Проведение референдума наподобие британского возможно лишь в крайнем случае, полагает член националистической Австрийской партии свободы. Хофер рассчитывает на то, что ЕС реформируется, таким образом исключая необходимость референдума.

22 мая Хофер с минимальной разницей меньше 1% проиграл кандидату «зеленых» Александру Ван дер Беллену. Однако Конституционный суд отменил итоги выборов, сославшись на многочисленные нарушения в избирательных округах. Повторный второй тур голосования предварительно назначен на 2 октября.