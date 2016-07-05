Псков, 5 июля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин предложил создать единый орган, уполномоченный в сфере профилактики и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства, об этом он заявил в ходе выездного совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в регионах СЗФО, которое 5 июля прошло в Пскове.

silovik.net Сотрудники МЧС России

Совещание также провёл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как отметил полномочный представитель, за годы существования МЧС наработан колоссальный опыт предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного характера. Однако, как показывает практика, не всегда получается в полном масштабе и реальном времени прогнозировать и предотвращать все природные и техногенные опасности, объединять усилия всех заинтересованных органов и служб.

Владимир Булавин отметил, что функций, возложенных на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, не достаточно, что подтвердил взрыв на шахте «Северная» в республике Коми 25 февраля нынешнего года.

«По сути эти комиссии являются совещательными органами, деятельность которых сводится к ежегодному обсуждению и согласованию противопаводковых мероприятий, подготовки к пожароопасному сезону, началу учебного года и отопительного периода», — отметил полпред. По мнению Владимира Булавина, назрела острая необходимость в создании эффективной системы безопасности путем совершенствования действующих органов, в законодательном определении единого уполномоченного федерального органа в сфере профилактики и локализации чрезвычайных ситуаций.

«Необходима такая система, которая смогла бы надежно обеспечить предотвращение, локализацию и ликвидацию условий и факторов, создающих потенциальную и реальную опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. На повышение эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления указывает и Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная президентом Российской Федерации в конце прошлого года», — подчеркнул полпред.

Отметим, что в 2015 году в Северо-Западном округе произошло 12 чрезвычайных ситуаций, в которых пострадали 103 человека, погибли 37 человек.