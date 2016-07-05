Страсбург, Франция, 5 июля, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался направить в Большую палату апелляцию, которую Российская Федерация подала на решение ЕСПЧ о выплате оппозиционеру Алексею Навальному и его подельнику Петру Офицеров 80 тысяч евро в качестве компенсации по «делу Кировлеса». Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Сообщается, что на своем последнем заседании, состоявшемся 4 июля, группа судей Большой палаты ЕСПЧ в составе пяти человек приняла решение отклонить десять ходатайств о передаче в Большую палату. Среди них было ходатайство России по делу «Навального и Офицерова против России». Решение Большой палаты окончательное.

Напомним, решение по «делу Кировлеса» ЕСПЧ вынес в феврале 2016 года. В решении суда сказано, что во время рассмотрения «дела Кировлеса» в 2013 году были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое разбирательство и присудил им по 8 тыс. евро в качестве возмещения морального вреда. Также ЕСПЧ постановил, что Россия должна возместить Навальному и Офицерову все судебные издержки.