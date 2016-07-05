Тбилиси, 5 июля, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обеспокоен теми взаимными обвинениями, которыми в последний период, после теракта в Стамбуле, активно осыпают друг друга представители действующих и бывших властей, заявила журналистам пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

frontnews.ge Георгий Маргвелашвили — Президент Грузии

Особенно подчеркнула она выходящие за все рамки высказывания нынешнего украинского высокопоставленного чиновника, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Президент еще раз подтверждает, что Украина — наш стратегический партнер, и, исходя из дружеских взаимоотношений и дипломатического этикета, он до сих пор воздерживался от комментирования нападок на грузинское государство со стороны украинского высокопоставленного чиновника Михаила Саакашвили. Хотя, по мнению президента, и политический такт имеет пределы. В то время как грузинское государство и грузинские солдаты борются с терроризмом не только словом, но и делом, участвуют в международных миссиях безопасности, антитеррористических операциях, члены бывших и нынешних властей Грузии заняты беспредметными взаимными обвинениями», — сообщила позицию президента Эка Мишвеладзе.

По ее оценке, политики забывают об ответственности перед государством и в заботе о собственной политической повестке дня говорят больше, чем нужно, и наносят урон, в первую очередь, грузинскому государству.

Речь идет об ажиотаже вокруг предположения о возможном участии Ахмеда Чатаева в организации терактов в Стамбуле.

Представители нынешних властей Грузии заявили, что подозреваемый в организации стамбульских терактов Чатаев в свое время, при правлении Саакашвили, был агентом грузинских спецслужб. На эти обвинения Михаил Саакашвили сообщил, что при его правлении, в результате контртеррористической операции Чатаев был задержан, но после прихода к власти российского олигарха Бидзины Иванишвили в 2012 году Ахмед Чатаев был освобожден в статусе политзаключенного. По словам Саакашвили, он в тот период занимал пост президента и резко противился помилованию Чатаева, но прокуратура его протест ни во что не поставила и отпустила Чатаева на свободу.