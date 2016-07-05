Тула, 5 июля, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, которая 5 июля состоялась в Московской области под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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Повестка дня заседания включала вопрос о мерах по ускоренному развитию подотраслей сельского хозяйства. С докладами выступили министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководители отраслевых союзов.

Как отмечалось, в 2016 году на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы предусмотрено 215 млрд руб. В настоящее время из предусмотренных субъектам Российской Федерации 153,3 млрд рублей Минсельхозом России заключены соглашения с регионами о предоставлении субсидий из федерального бюджета на сумму 138,4 млрд руб.

Напомним, 16 июня в рамках работы XX Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области и правительством Тульской области в сфере развития агропромышленного комплекса. В рамках соглашения стороны обязуются объединить свои усилия для устойчивого развития сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области и Тульской области, а также реализации выпускаемой ими сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Кроме того, в рамках ХХ юбилейного Петербургского международного экономического форума правительством Тульской области подписан ряд инвестиционных соглашений о реализации крупномасштабных проектов в сфере АПК.

В этом году на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства Тульской области будет направлено более 1,55 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей — средства федерального бюджета, 0,55 млрд рублей — средства бюджета Тульской области. На начало второго полугодия до сельскохозяйственных производителей региона доведено 0,9 млрд рублей, что составляет 60% от общего объема бюджетных ассигнований. В январе-мае 2016 года индекс производства продукции сельского хозяйства в Тульской области составил 102,4%.

В программе социально-экономического развития Тульской области до 2021 года развитие агроиндустрии выделено в отдельное стратегическое направление. Среди перспективных задач региона — увеличить общую посевную площадь до 1 млн гектаров, увеличить объём инвестиций в АПК до 35,6 млрд рублей.