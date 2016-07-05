Псков, 5 июля, 2016, 18:45 — ИА Регнум. «Нарушения законодательства при осуществлении дорожной деятельности имеют массовый и системный характер», — заявил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин сегодня, 5 июля, на выездном совещании в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства, совещание прошло под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева и Владимира Булавина.

Алексей Саврасов. Распутица. 1894

Полпред подчеркнул, что результаты мониторинга в дорожной сфере «свидетельствуют об имеющихся общих проблемах в организации работы во всех регионах округа». «Так, по данным мониторинга, не соблюдаются установленные требования к организации дорожного движения, содержанию дорог, их своевременному обследованию и ремонту. Более половины всех автомобильных дорог в округе не соответствуют новым национальным стандартам», — заявил Булавин.

Полпред также отметил, что не налажен полный и достоверный учёт дорог, что даёт основания сомневаться в объективности утверждаемых органами государственной власти и местного самоуправления нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автодорог. Он подчеркнул, что повсеместно продолжают выявляться факты хищений при выполнении работ по содержанию и строительству дорог.

Кроме того, по словам полпреда, острой остаётся ситуация, связанная с безопасностью пассажиров в общественном автомобильном транспорте. «Бездействие органов государственной власти и местного самоуправления приводит к тому, что перевозки пассажиров осуществляют владельцы транспортных средств, а также нанятые ими водители, не имеющие лицензий, не состоящие на налоговом учете, не проходящие предрейсовых осмотров. Нередко перевозка людей осуществляется на технически неисправном автотранспорте. Крайнее беспокойство такая деятельность вызывает в связи с осуществлением перевозок детей», — особо отметил Владимир Булавин.

Также, по его словам, не всегда учитываются вопросы организации дорожного движения при осуществлении градостроительной политики в населённых пунктах. Такое понятие, как пропускная способность имеющихся автодорог в последнее время практически не используется.

«Несмотря на принимаемые меры, сфера безопасности дорожного движения на протяжении многих лет остаётся одной из наиболее неблагополучных и нуждается в консолидации усилий со стороны государственных органов и общественных институтов.

Все перечисленные проблемы требуют тщательного анализа и квалифицированных решений со стороны уполномоченных органов и, прежде всего, комиссий по безопасности дорожного движения, возглавляемых высшими должностными лицами. Регулирование указанных вопросов должно осуществляться в тесном взаимодействии с органами внутренних дел, органами местного самоуправления, с представителями общественности» — подчеркнул полномочный представитель, обращаясь к участникам совещания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в совещании приняли участие руководители субъектов Северо-Западного федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств.