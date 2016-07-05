Краснодар, 5 июля, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Футболист ФК «Краснодар» Павел Мамаев будет наказан за вечеринку в Монте-Карло, кадры с которой сегодня, 5 июля, попали в сеть. Соответствующее заявление гендиректора клуба Владимира Хашига распространила пресс-службе ФК «Краснодар».

Carla Arenas Футбол

«В связи в появившейся в СМИ информацией о вечеринке с участием футболиста нашего клуба Павла Мамаева мы считаем своим долгом заявить следующее: такое поведение является возмутительным и недопустимым для игрока ФК «Краснодар». В связи с чем в рамках действующего контракта к нему будут применены меры дисциплинарного и финансового характера», — отметил Хашиг

«В настоящее время футболист Павел Мамаев переведен в молодежный состав ФК «Краснодар». Финансовое взыскание будет осуществлено в рамках действующего контракта», — добавил гендиректор клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеозапись, на которой футболисты российской сборной Павел Мамаев и Александр Кокорин участвуют в вечеринке в клубе в Монте-Карло, получила большой резонанс. Под звуки российского национального гимна, футболисты курят кальян, а официанты разносят большое количество алкогольных напитков. По данным СМИ, Кокорин и Мамаев угостили всех гостей в ночном клубе Twiga, заказав 500 бутылок шампанского «Арман де Бриньяк» стоимостью €500 за бутылку.

Поведение футболистов прокомментировал даже официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, который оставил в twitter ироничную запись: «Разливать доверили другим. Эти бы точно в бокалы не попали…»

Как сообщало ИА REGNUM, сборная России неудачно выступила на Евро-2016, не сумев выйти из группы: российским футболистам по итогам трех игр с Англией, Словакией и Уэльсом удалось набрать лишь одно очко. Ни Кокорин, ни Мамаев в матчах чемпионата никак не запомнились.