Минск, 5 июля, 2016, 18:39 — ИА Регнум. МИД Белоруссии считает необъективным новый доклад Госдепартамента США по торговле людьми, в котором постсоветская республика в очередной раз отнесена к наиболее неблагоприятной группе. С соответствующим заявлением выступила 5 июля замначальника белорусского ведомства Мария Ваньшина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На наш взгляд, очередной опус Госдепартамента США по торговле людьми в отношении Беларуси весьма далек от объективности», — приводит комментарий Ваньшиной пресс-служба МИД Белоруссии.

Представитель ведомства отметила, что само название доклада «не в полной мере соответствует его целям и содержанию, что влечёт за собой расхождения в оценках доклада рядом иностранных государств и авторами документа». «Доклад Госдепартамента составляется для представления в Конгресс США в соответствии с американским Законом о защите жертв торговли людьми. Защита жертв торговли людьми и борьба с торговлей людьми — понятия связанные, но не идентичные», — пояснила она.

«Как ни странно, именно в отношении защиты жертв торговли людьми авторы доклада впервые признают наличие в нашей стране определенного прогресса, но общие выводы основывают на критике других законодательных актов нашей страны, которые регулируют сферы, далекие от торговли людьми, включая уже утративший силу Декрет о мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности», — подчеркнула Ваньшина.

Он отметила, что инициативы и активная деятельность Белоруссии на международной арене по объединению усилий государств для совместной борьбы с торговлей людьми «общеизвестны и признаны ООН, МОМ, УНП ООН и другими международными организациями». «Экспертам в данной области также известны результаты деятельности правоохранительных органов Беларуси по борьбе с данными преступлениями», — добавила представитель МИД.

Ваньшина подчеркнула, что Минск продолжит усилия по борьбе с торговлей людьми на международном и внутреннем уровне, сотрудничая с иностранными государствами, включая США. В то же время он не исключила, что «некоторые различия в подходах белорусской и американской сторон, включая методологию и приоритеты борьбы с торговлей людьми, будут в ближайшей и, возможно, среднесрочной перспективе обуславливать сохранение разногласий по вопросу выводов доклада Госдепартамента США».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне МИД Белоруссии также высмеял доклад австралийской Global Slavery Index, которая обнаружила в постсоветской республике 44,6 тысячи рабов. «Вообще, забавный документ, забавные цифры. Первый вопрос, который возник, — эти люди в Белоруссии были? А если были, то на каком невольничьем рынке они считали рабов «по головам»? На Комаровке?», — заявил пресс-секретарь белорусского ведомства Дмитрий Мирончик.

Следует отметить, что Белоруссия играет заметную роль в противодействии работорговле на международном уровне. Представители официального Минска в ООН и других международных организациях инициировали десятки документов, направленных на противодействие работорговле в различных формах. Вместе с тем проблема принудительного труда в Белоруссии существует, на что обращают внимание независимые профсоюзы в контексте критики социальных и трудовых отношений. Среди наиболее ярких примеров — «декрет о крепостном праве», который Александр Лукашенко подписал в 2012 году, намереваясь распространить данную практику не только на предприятия деревообработки.