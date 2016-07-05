Курск, 5 июля, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Из проектов предприятий, расположенных в Курской области, 21 включен в программу импортозамещения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, об этом в ходе кросс-отраслевой дискуссии «Стратегия создания высокотехнологичной промышленности будущего», которая прошла в рамках СЭФ-2016, рассказал председатель областного комитета промышленности, транспорта и связи Сергей Шаталов.

aviaavtomatika.ru Разработчик и производитель радиоэлектронной продукции предприятие «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова»

По областному плану содействия импортозамещению приоритетными отраслями являются химическое производство, электронное и оптическое оборудование, сельское хозяйство, а также производство пищевых продуктов. Минпромторгом России в отраслевые планы по импортозамещению включен 21 проект предприятий Курской области по трем технологическим направлениям.

В авиастроении «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова» реализует проекты в составе концерна «Радиоэлектронные технологии». В химической промышленности «Курскхимволокно» увеличивает объемы производства высокопрочных технических нитей. Курский электроаппаратный завод производит низковольтную аппаратуру, общество «ИСТОК+» создает новые материалы для производства аккумуляторных батарей, Свободинский электромеханический завод участвует в проекте по производству генераторов для газотурбинных и дизель-генераторных установок мощностью до 1 МВт. Также на импортозамещение работают предприятия «Совтест АТЕ», «Нипромтекс», «Фармстандарт-Лексредства».

«Те кризисные времена, которые наступили в России из-за санкций — подтолкнули нас к тому, чтобы мы наладили собственное производство высокотехнологичной продукции. Но это не значит, что мы должны быть изолированы от мира. Наоборот, мы должны взаимодействовать с другими предприятиями, не зависеть от них, а конкурировать с ними», — заключил Шаталов.