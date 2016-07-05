Брянск, 5 июля, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Московский военный окружной суд приговорил двух уроженцев Чечни в четырем годам лишения свободы за попытку уехать в Сирию для того, чтобы воевать там на стороне террористов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Брянской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Мужчины были задержаны сотрудниками ФСБ на пропускном пункте «Погар» при попытке выехать из страны по поддельным паспортам граждан Таджикистана. Осужденные хотели доехать до Сирии через Украину и Турцию и примкнуть там к боевикам ИГИЛ (организация запрещена на территории России).

В итоге суд признал из в виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (приготовление к участию в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 (попытка незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации); ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Оба признали свою вину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в поезде, следовавшем с Украины в Россию, в Брянской области был задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске как участник боевых действий в Сирии на стороне ИГИЛ (организация запрещена в России). Кроме того, сообщалось, что мужчина мог совершить несколько тяжких преступлений у себя на родине — на Северном Кавказе. ФСБ предполагает, что он мог ехать в Россию для вербовки новых членов запрещенной организации.