Саранск, 5 июля, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Мордовия в текущем году получит субсидии из федерального бюджета на развитие малого и среднего предпринимательства в размере 54,53 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Средства направят на софинансирование капитальных вложений в объекты госсобственности.

Ранее республика получила 56,69 млн рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Кроме того, 300 тыс. рублей — на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства, 713,633 тыс. рублей — на развитие животноводства.