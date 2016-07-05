Киев, 5 июля, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко уселась на место спикера рады, после того, как депутаты её фракции, а также фракции Радикальной партии Олега Ляшко заблокировали трибуну украинского парламента. Об этом сегодня, 5 июля, сообщают украинские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

Сообщается, что около 20 народных депутатов из двух фракций заблокировали президиум рады. Место спикера заняла Савченко, а место президента Украины — депутат от «Батькивщины» Александра Кужель. При этом лидеры фракций — Юлия Тимошенко и Олег Ляшко стояли возле президиума.

Спикеру рады Андрею Парубию из-за заблокированного президиума пришлось открыть и сразу закрыть вечернюю сессию парламента. Он заявил, что необходимо провести политическую консультацию для разблокировки работы Верховной рады.

Причина блокировки работы рады заключается в требовании Радикальной партии Ляшко создать временную следственную комиссию по офшорам и тарифам. Парламентское большинство делать это не собирается.