Москва, 5 июля, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Современного французское кино будут показывать в Москве до конца лета. Сегодня на летних площадках кинотеатра «Пионер» в Парке Горького и в Парке Сокольники открывается фестиваль «Французские каникулы», организованный «Пионером», Посольством Франции и Французским институтом в России.

Цитата из х/ф «В тихом омуте». реж. Брюно Дюмон. 2016. Франция Поцелуй

Торжественное открытие фестиваля состоится сегодня в «Летнем Пионере» в Сокольниках. Фильмом открытия станет участник конкурсной программы Каннского кинофестиваля — 2016 «В тихом омуте» Брюно Дюмона.

Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, проект приурочен к Российско-французскому году культурного туризма. «Каждый фильм посвящен тому или иному региону Франции, что позволят совершить настоящее путешествие и открыть для себя новые незнакомые места страны», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM атташе отдела кино Французского института в России Симеон Мирзаянц.

Цитата из х/ф «Воспоминания». реж. Жан-Поль Рув. 2014. Франция Влечение

Главная цель фестиваля — показать новые французское кино, которое никогда не демонстрировались в России в приятной летней атмосфере под открытом небом. Фильмы в программу отбираются Французским институтом в России и кинотеатром «Пионер».

«Нам очень повезло — французское кино пользуется большой популярностью. Российские зрители любят наши комедии, боевики и мелодрамы. Мы выбираем фильмы самые разные по жанру, но стараемся, чтобы в них прослеживались связь с Францией и летом», — рассказывает Симеон Мирзаянц.

В программе «Французских каникул» — официальная российская премьера комедии Доминика Молля — «Новости с планеты Марс», драма «Роковое влечение» с молодой звездой французского кино Адель Экзаркопулос, новая режиссерская работа известного французского актера Брюно Подалидеса «На плаву», которая, как и лента «Лучший урожай» Жерома Ле Гри, будет показана в России впервые и не выйдет в прокат.

Цитата из х/ф «Роковое влечение». реж. Пьер Годо. 2016. Франция Любовь

Симеон Мирзаянц рассказал о самых ожидаемых фильмах программы:

«Всё зависит от того, что вам больше нравится: если красивые пейзажи Франции, то вам надо посмотреть фильм «В тихом омуте» режиссера Брюно Дюмона с участием Жюльетт Бинош, Валерии Бруни-Тедески и Фабриса Лукини. Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этом году, и она открывает фестиваль сегодня вечером в Парке Сокольники.

Если вам больше по душе безумные комедии, то вам нужно непременно посмотреть «Новости с планеты Марс» режиссера Доминика Молля с актерами Франсуа Дамьеном и Венсаном Макеном. Официальная премьера фильма состоится во вторник 12 июля в Парке Сокольники, а повторный показ в рамках фестиваля пройдет во вторник 19 июля в «Летнем Пионере» в Парке Горького.

Если вы ценитель французских традиций, тогда обязательно посмотрите «Лучший урожай» режиссера Жерома Ле Гри с участием Жерара Ланвена и Жалиля Леспера. Фильм рассказывает историю о семье виноделов в Бургундии».

Посольство Франции и кинотеатр Пионер проводят фестиваль французского кино с 2010 года. Интерес к проекту рос с каждым годом, и в 2014 году было решено проводить его в течение всего лета и перенести показы в самый большой открытый кинотеатр в России — в «Летний Пионер» в Парке Горького. В 2015 году у фестиваля появилась вторая площадка — «Летний Пионер» в Парке Сокольники.

«Французские каникулы» продлятся в Москве до 23 августа. Все фильмы программы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.