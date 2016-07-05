Женева, Швейцария, 5 июля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. «Исламское государство» (запрещено в РФ) оказывается более приспособленными и адаптируемыми, чем правительства воюющих против него стран. Об этом со ссылкой на главу антитеррористического ведомства Совета Безопасности ООН Жан-Поль Лаборда передает ABC News.

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На брифинге после своего выступления перед дипломатами в Женеве Лаборд отметил, что правительствам следует больше координировать усилия и обмениваться информацией, признав, что его работа частично способствует этому. На основе полученных от правительств данных он оценил в 30 тысяч количество иностранных боевиков в районах Сирии и Ирака, подконтрольных ИГИЛ (запрещено в РФ).

Лаборд говорит, что радикальная группа проявила «удивительную способность адаптироваться», даже несмотря на сокращение ее военного потенциала под международным давлением. Это особенно проявляется в поисках новых источников финансирования, как контрабанда наркотиками.