Рига, 5 июля, 2016, 18:23 — ИА Регнум. 4 июля сотрудники Криминальной полиции Латвии при содействии бойцов Спецбатальона полиции провели обыски на пяти объектах, в ходе которых было изъято огнестрельное оружие, сообщает портал Rus.delfi.lv. В рамках начатого уголовного процесса задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия.

delphi.lv Арсенал оружия

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, в ходе обысков стражи порядка побывали в квартирах, на даче, а также в офисе, принадлежащем подозреваемому.

Всего полиция изъяла 25 единиц огнестрельного оружия (пистолеты, пулеметы, винтовки), 13 гранат, 11 артиллерийских снарядов различного калибра, 22 составных части огнестрельного оружия, а также 1833 патрона.

В полиции сообщили, что 53-летний подозреваемый ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. В распоряжении полиции также имеется информация о том, что мужчина коллекционировал оружие без намерения реализовать его в дальнейшем. Оружие он получал либо проводя самостоятельные раскопки, либо приобретая его у других лиц.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре 2015 года ходе 10 обысков сотрудники Госполиции изъяли внушительные подпольные арсеналы в разных городах Латвии (Рига, Лиепая, Вентспилс, Кулдига). Тогда полицейские изъяли винтовки, пистолеты, ружья, гранаты и минометы. В большей степени все оружие также являлось арсеналом времен войны. А в середине февраля 2016 года сотрудники уголовного розыска задержали в Латгалии (Восточная часть Латвии) мужчин, у которых в ходе обыска обнаружили пять автоматов, девять карабинов, семь пистолетов, 1 килограмм тротила, 55 взрывных устройств, два снаряда, также 500 единиц боеприпасов и многое другое.

А уже в апреле 2016 года в нескольких городах Латвии сотрудники Главного управления криминальной полиции Госполиции задержали за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывоопасных предметов десять человек.

В ходе обысков, которые прошли в Риге, Тукумсском, Кандавском и Баускском краях, а также в Латгалии, было изъято 48 карабинов, 23 пистолета, восемь единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, 43 ручных гранаты, 62 взрывных устройства, десять автоматов, пулемет, 8845 единиц боеприпасов, запчасти для оружия и 2 килограмма взрывчатки.