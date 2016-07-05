Владикавказ, 5 июля, 2016, 18:20 — ИА Регнум. На высокогорном полигоне «Дарьял», расположенном в Дарьяльском ущелье Северной Осетии, начались сборы разведчиков Южного военного округа Минобороны России. Как сообщает 5 июля корреспондент ИА REGNUM, почти все подразделения разведчиков укомплектованы военнослужащими, проходящими службу по призыву.

На горных перевалах Северного Кавказа. Житель прифронтового селения указывает военным разведчикам дорогу к горной тропе. 29 октября 1942 года

На сборах задействованы 200 бойцов мотострелковых подразделений округа, дислоцированных в Ставропольском крае, Чеченской Республике и РСО-Алания. Воины уже приступили к интенсивной горной подготовке. В течение двух месяцев молодые разведчики будут учиться действовать в тылу противника, овладевать в совершенстве не только штатным стрелковым оружием и вооружением боевых машин, но и специальным и холодным оружием. Разведчики будут тренироваться преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности с использованием альпинистских систем и инструментов. Они отработают навыки преодоления водной и воздушной переправы в одиночном порядке и в составе подразделений.

«В ходе полевых занятий опытные офицеры-инструкторы, имеющие богатый боевой опыт, приобретенный в локальных вооруженных конфликтах, обучат молодых разведчиков бесшумно передвигаться в горах, брать «языка». Военнослужащие узнают, как нарушить управление и связь противника, где лучше устроить засаду, как оборудовать базовый лагерь в горах», — рассказал представитель пресс-службы Южного военного округа во Владикавказе Дмитрий Кузьмин.

Напомним, что предыдущие два сбора разведчиков ЮВО на горном полигоне «Дарьял» прошли в период с января по июнь текущего года. В результате учебных мероприятий около 500 военнослужащих повысили уровень горной подготовки и профессионального мастерства.