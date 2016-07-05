Рига, 5 июля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Правительство Латвии отменило ограничения на получение лекарств по почте из третьих стран для личного пользования, сообщает LETA.

domadoktor.ru Посылки

Ограничения оставлены в силе для наркотических и психотропных веществ, наркотических анальгетиков, новых психоактивных веществ, активных веществ, анаболических стероидов, тестостеронов, гормонов роста и их аналогов.

В то же время, учитывая, что в отношении лекарств, доставляемых из третьих стран, существует определенный риск получить лекарства низкого качества или подделку, для пациентов установлено требование подтвердить, что они берут на себя полную ответственность за прием этих лекарств, понимают риски и обязуются использовать их только в личных целях.

Напомним, ранее министр здравоохранения Анда Чакша распорядилась отметить запрет на получение лекарств по почте из третьих стран в срочном порядке. Запрет вступил в силу в марте 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по результатам опроса проведённого страховой компанией Ergo, 84% жителей Латвии предпочитают лечиться самостоятельно или при помощи купленных в аптеке лекарств, а 42% обращаются за помощью к врачам только в критических ситуациях. В то же время, 44% жителей Латвии за последние 5 лет посетили врача меньше, чем 5 раз. Это не происходит даже раз в год, что было бы оптимально хотя бы в целях профилактики заболеваний. Треть опрошенных от обращения к специалистам отталкивает перспектива нахождения в слишком долгих очередях на приём. Неполная 1/5 часть опрошенных указали, что причина воздержания от похода к специалистам — дороговизна медицинских услуг.