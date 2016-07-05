Иваново, 5 июля, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Ивановская киностудия «Наследники» планирует снять полнометражный фильм и открыть первую в регионе киношколу. Об этом представители студии рассказали губернатору Ивановской области Павлу Конькову на встрече 4 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба Губернатора Ивановской области Глава Ивановской области Павел Коньков побывал на новой творческой площадке «Крыша», которую киностудия «Наследники» открыла к кинофестивалю имени Тарковского «Зеркало» на крыше одного из торговых центров в Иванове

Глава региона Павел Коньков побывал на новой творческой площадке «Крыша», которую киностудия «Наследники» открыла к кинофестивалю имени Тарковского «Зеркало» на крыше одного из торговых центров в Иванове. Здесь в рамках фестиваля проводились кинопоказы под открытым небом — специально для молодежной аудитории.

В планах — расширить возможности этой площадки. «Уже в июле стартует просветительский проект, в рамках которого любители кино, жители города и региона смогут увидеть лучшие фильмы Каннского кинофестиваля. В широком прокате этих фильмов не было, а киностудия получила лицензию на прокат», — сообщил меценат проекта Кирилл Игнатьев.

Режиссер киностудии «Наследники» Дарья Лебедева рассказала, что короткометражный фильм «Каждый 88», снятый студией, был отобран в конкурсную программу Московского международного кинофестиваля, и в итоге вошел в пятерку лучших в программе короткометражек. Фильм полностью, от начала до конца, снимался в Ивановской области. Он посвящен проблеме аутизма и отношения общества к особенным людям: по статистике, каждый 88-й ребенок в мире рождается с признаками аутизма. В съемках могли поучаствовать все желающие, для этого команда проводила уроки актерского мастерства. «Зрители очень тепло приняли картину. Для нас это победа», — рассказала Дарья Лебедева.

«В регионе фактически формируется новая индустрия — кинопроизводство. С учетом того, что киностудии работают всего в девяти городах нашей страны, для региона это еще и своего рода имиджевый проект», — сказал Павел Коньков. Он также выразил готовность поддержать инициативу организации первой в регионе киношколы, где молодые люди смогут получать знания по таким профессиям, как режиссер, сценарист, кинооператор, монтажер и другие.

«Признаюсь, еще несколько лет назад для меня аутизм и трудности, которые переживают особенные дети и их родители, сталкивающиеся с подобным диагнозом, были непостижимы, — поделился глава региона впечатлениями от фильма «Каждый 88». — Меня в эту тему глубоко погрузила супруга, которая активно работает в рамках благотворительной программы «Дети Ивановской области». И ваша инициатива, ваш фильм для многих зрителей стал откровением».

Как сообщила Дарья Лебедева, сейчас на киностудии полным ходом идет подготовка к съемкам полнометражного фильма. Деталей сценария режиссер раскрывать не стала, отметив, что в съемки пройдут с участием ведущих российских актеров.

Киностудия «Наследники» создана группой творческой молодежи. Официальная дата основания — июнь 2014 года. На данный момент команда насчитывает 16 человек. Киностудия занимается съемками короткометражных и полнометражных фильмов, социальных, мотивационных роликов, проводит постпродакшн фильмов.