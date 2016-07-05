Нью-Йорк, США, 5 июля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В США найден мертвым бывший председатель Генеральной Ассамблеи ООН Джон Уильям Эш. Об этом 23 июня пишет американское издание New York Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

Сообщается, что Эш был найден мертвым в своем доме ы местечке Доббс-Ферри в штате Нью-Йорк (США). По данным местной полиции тело Эша было найдено со сломанным горлом — он умер от удушья. Полиция утверждает, что во время тренировки со штангой Эш потерял сознание и упал, а штанга упала ему на шею и сломала горло.

Стоит отметить, что действующий председатель Генассамблеи ООН Могенс Люкетофт заявил во Всемирной Организции, что Эш скончался от сердечного приступа. Бывшему функционеру ООН был 61 год, он был выходцем из Антигуа и Барбуды (островное государство в Карибском море).

Смерть бывшего ооновского функционера не привлекла бы столь пристального внимания американских СМИ, если бы не одно обстоятельство. Эш умер 22 июня, а 27 июня он должен был предстать перед судом вместе с китайским бизнесменом и своим давним партнером Нг Лап Сенгом (Ng Lap Seng) по делу об уклонении от уплаты налогов.

Китайский партнер Эша обвиняется в контрабанде $4,5 млн в США в 2013 году. Деньги ввозились под предлогом покупки произведений искусства и фишек казино. Примечательно, что Ng Lap Seng уже фигурировал в докладе Сената Конгресса США в 1998 году. Тогда было выявлено, что китайский бизнесмен является источником незаконного вливания в Национальный комитет Демократической партии США сотен тысяч долларов через владельца ресторана в Арканзасе Чарли Трие (Charlie Trie). Однако никаких обвинений китайскому бизнесмену в 1998 году предъявлено не было, так как у власти находился президент-демократ Билл Клинтон — муж нынешнего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Ng Lap Seng находился в близком окружении Клинтона и многие правые журналисты считали его одним из теневых финансистов второй кампании Клинтона.

Сам Эш также находился под следствием по делу о взятках и уклонению от уплаты налогов. По версии следствия взятки он получал для способствованию заключению непрозрачных сделок с недвижимостью в Карибском бассейне и Китае.

В ходе судебного процесса ожидалось, что Эш даст некие показания по поводу связи нынешней кампании Хиллари Клинтон с китайским бизнесменом Ng Lap Seng и возможно прольет свет на каналы незаконного финансирования кампании Клинтон и Демпартии США. Но он умер при довольно странных обстоятельствах, и его смерть оказалась как нельзя кстати, отмечают журналисты New York Post.