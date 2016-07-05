Тбилиси, 5 июля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выражает глубокое сожаление в связи с тем, что при пересечении «оккупационной линии» вновь был задержан гражданин Грузии, заявила журналистам пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

Дарья Антонова ИА REGNUM В заключении

«Для превенции подобных фактов необходимо задействовать все международные механизмы, и президент Грузии призывает все международные организации и партнеров максимально включиться в этот процесс», — заявила пресс-спикер.

Так президент откликнулся на требование родственников задержанного властями Южной Осетии Георгия Гиунашвили, которые призывали правительство Грузии принять все меры для его освобождения.

Гиунашвили был задержан по обвинению в незаконном пересечении границы 8 июня. В Грузии назвали это обвинение со стороны властей Южной Осетии абсурдным и поставили вопрос об освобождении Гиунашвили на недавней встрече в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, но получили отказ.